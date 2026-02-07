Vide-greniers de l’Avenir Villefranche XV Villefranche-de-Rouergue
dimanche 5 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Vide-greniers de l’Avenir Villefranche XV
ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Vide-greniers pour particuliers et professionnels.
Restauration rapide et buvette.
Stands alimentaires interdits.
.
ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 18 83
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English :
Flea market for individuals and businesses.
Fast food and refreshments.
Food stalls are not permitted.
L’événement Vide-greniers de l’Avenir Villefranche XV Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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