Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Vide-greniers de l’Avenir Villefranche XV

ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Vide-greniers pour particuliers et professionnels.

Restauration rapide et buvette.

Stands alimentaires interdits.

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ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 18 83

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English :

Flea market for individuals and businesses.

Fast food and refreshments.

Food stalls are not permitted.

L’événement Vide-greniers de l’Avenir Villefranche XV Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)