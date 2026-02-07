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Vide-greniers de l’Avenir Villefranche XV Villefranche-de-Rouergue

dimanche 5 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Vide-greniers de l’Avenir Villefranche XV Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Adresse
ZI Les Gravasses
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Vide-greniers de l’Avenir Villefranche XV

ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Vide-greniers pour particuliers et professionnels.
Restauration rapide et buvette.
Stands alimentaires interdits.
  .

ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 18 83 

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English :

Flea market for individuals and businesses.
Fast food and refreshments.
Food stalls are not permitted.

L’événement Vide-greniers de l’Avenir Villefranche XV Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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