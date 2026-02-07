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Opéra Bastide fête les 40 ans de l’AJAR Villefranche-de-Rouergue

samedi 4 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Opéra Bastide fête les 40 ans de l’AJAR Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Villefranche-de-Rouergue

Opéra Bastide fête les 40 ans de l’AJAR

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Chansons des années 1920 et 1930.
Entre le Brass Band de Toulouse et la musique swing, Opéra Bastide présente les chansons de cabaret un avant-goût du spectacle Paris-Berlin, sur la Place Notre-Dame, tout en fêtant le quarantième anniversaire de l’Association Jazz Animation Rouergue. Les concerts sont suivis par une jam session sur la place à partir de 22h30…
Programme
18h30 20h30 : Groupe de fanfare moderne avec 4  musiciennes Toulousaines 
Wonder Brass Quartet  
Caroline MARCEILLAC, Soubassophone, voix
Sarah MEGUELLATI, Saxophone soprano, voix
Eline GROULIER, Trombone, voix
Wilma AMBROSIO, Grosse caisse préparée, voix
Jazz, funk latin, énergique et festif
20h30 à 21h : chanteurs et chanteuses du festival Opéra Bastide Paris Berlin Cabaret
21 22H30 ANTOINE DELBOS QUARTET
Robin Nitram, guitare, Oscar Bineau saxophone, Thierry Marietan à la basse.
Jazz moderne inspiré de John Coltrane,
22H30 24 JAM SESSION partage d’un moment musical   .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 88 71 27 00  contact@operabastide.com

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English :

Songs from the 1920s and 1930s.

L’événement Opéra Bastide fête les 40 ans de l’AJAR Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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