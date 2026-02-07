Villefranche-de-Rouergue

Léo Mouysset, Summer Postcard Never Sent

21 rue de la République Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-09

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-09

Installation dans le cadre de l’exposition Ballade à quatre temps pour un été invitations aux lauréats du prix du public des Prix Jeune Création de L’Atelier Blanc.

La carte postale est ici envisagée comme un objet ambigu à la fois souvenir, image de circulation et archive. Associée à l’imaginaire de l’été, elle véhicule des paysages stéréotypés et une vision idéalisée du monde, transformé en images reproductibles, consommables puis jetables.

Dans l’exposition, ces cartes postales quittent leur statut d’images plates et circulantes. Déclinées en céramique, agrandies ou déplacées dans l’espace, elles deviennent des objets sculpturaux, mais aussi des supports de résistance et de récits marginalisés. Les motifs familiers qu’elles convoquent plages, couchers de soleil, figures animales populaires, apparaissent alors comme des constructions visuelles façonnées par des logiques de consommation et de désir.

Bois, céramique, textile, images, bibelots, 2026. .

21 rue de la République Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 81 21 83 61 contact@atelier-blanc.org

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English :

Installation as part of the exhibition Ballade %E0 quatre temps pour un %E9t%E9 : invitations to the winners of the People’s Choice Award at L’Atelier Blanc’s Prix Jeune Cr%E9ation.

L’événement Léo Mouysset, Summer Postcard Never Sent Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)