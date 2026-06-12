Villefranche-de-Rouergue

Opéra Bastide Gala d’Ouverture

Bd Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Dans le cadre sublime de la Chapelle des Pénitents Noirs, le Festival Opéra Bastide 2026 s’ouvre avec une soirée prestigieuse. Plongez dans l’univers envoûtant de l’opéra avec une sélection d’airs éblouissants, interprétés par des artistes de renom.

Une acoustique unique, un décor chargé d’histoire feront de ce gala un moment inoubliable.La soirée se prolongera en présence des artistes dans une ambiance conviviale avec un apéro raffiné mêlant saveurs locales et inspirations gastronomiques. Un véritable prélude gourmand et lyrique, pour lancer en beauté cette nouvelle édition du festival ! 50 .

Bd Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 88 71 27 00 contact@operabastide.com

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English :

In the sublime setting of the Chapelle des Pénitents Noirs, the Festival Opéra Bastide 2026 opens with a prestigious evening. Immerse yourself in the spellbinding world of opera, with a selection of dazzling arias performed by renowned artists.

L’événement Opéra Bastide Gala d’Ouverture Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)