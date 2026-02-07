Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Vide-grenier et braderie des commerçants

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

C’est le moment de faire de belles trouvailles… et de soutenir nos commerçants !

Vous pourrez utiliser votre carte Basti’KDO et acheter local et pour donner du sens à vos achats. Elle est valable dans de nombreuses boutiques de la ville parfait pour cette journée de bonnes affaires. .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 03 69 74 95

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English :

It’s time to make some great finds? and support our merchants!

L’événement Vide-grenier et braderie des commerçants Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)