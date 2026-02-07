Vide-grenier et braderie des commerçants Villefranche-de-Rouergue
samedi 11 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Vide-grenier et braderie des commerçants
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
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Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 03 69 74 95
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L’événement Vide-grenier et braderie des commerçants Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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