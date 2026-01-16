Opéra Bastide World Troubadours Villefranche-de-Rouergue
Opéra Bastide World Troubadours Villefranche-de-Rouergue mercredi 15 juillet 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Opéra Bastide World Troubadours
Bd Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Concert occitan.
Production originale en collaboration avec l’Institut d’Études Occitanes de Villefranche. Les chanteurs du festival, initiés à la langue, interprètent des chansons médiévales de troubadours et des créations contemporaines, accompagnés d’artistes locaux occitanophones. Un pont entre les racines musicales du territoire et l’art lyrique international. 24 .
Bd Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 88 71 27 00 contact@operabastide.com
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English :
Occitan concert.
L’événement Opéra Bastide World Troubadours Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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