Opéra Bastide Paris–Berlin Cabaret Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue

Opéra Bastide Paris–Berlin Cabaret

1888 Rue Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-21

Entre le Berlin de Brecht et Weill et le Paris de Piaf et Cocteau. Une création de François Testory, comédien et metteur en scène, qui mêle chant, théâtre et atmosphère intime sous la halle couverte de Villefranche (1888).

Le répertoire du concert mis en scène Paris–Berlin s’articule autour d’un fil conducteur assumé une sélection de numéros emblématiques de Cabaret de Kander et Ebb. Ces morceaux dialoguent avec d’autres chansons allemandes et françaises — plus précisément parisiennes et berlinoises — issues de la grande tradition cabarettique qui fit la réputation aussi brillante que sulfureuse de ces deux capitales.

Ce voyage musical rappelle — ou, osons le dire, révèle à la jeune génération — que bien avant que le mot queer n’entre dans le langage courant, un monde alternatif, marginal et résolument subversif prospérait dans les interstices culturels de sociétés industrielles patriarcales, corsetées par des lois et des normes rigides. Un monde toléré, bon gré mal gré, au nom du progrès et du profit, afin que l’on puisse, le temps de quelques instants, goûter à ses plaisirs, ses excès et ses dangereuses libertés.

Porté par trois musiciens et cinq interprètes-chanteur·euses, le spectacle se déploie sur une durée d’environ 1h20, ponctuée d’un entracte de 30 minutes. Celui-ci prolonge l’expérience autour d’un bar pleinement intégré au dispositif scénique — car au cabaret, on ne sort jamais vraiment de scène.

Le décor, nourri d’influences Bauhaus, constructivistes et Art déco, immerge le public au cœur de l’action installé à des tables évoquant le cabaret traditionnel, le spectateur devient témoin — et complice — de cette atmosphère nocturne, trouble et délicieusement transgressive.

Chanté en français, en allemand et en anglais, le spectacle ne se limite pas aux œuvres de l’époque. Le répertoire s’étend jusqu’à des chansons pop-rock contemporaines qui évoquent ou revendiquent l’héritage de cet âge d’or cabarettique, soulignant combien ces luttes, ces désirs et ces élans de liberté résonnent encore aujourd’hui.

La halle couverte classique offre ainsi un écrin aussi inattendu qu’électrisant à cette version semi-scénique un espace brut pour un art qui ne l’a jamais été tout à fait. Un voyage entre fumée, strass et lucidité — là où la chanson flirte avec l’Histoire, et où le rideau, décidément, ne tombe jamais complètement. 28 .

1888 Rue Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 88 71 27 00 contact@operabastide.com

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English :

Between the Berlin of Brecht and Weill and the Paris of Piaf and Cocteau. A creation by actor-director François Testory, combining song, theater and an intimate atmosphere in Villefranche’s covered market (1888).

L’événement Opéra Bastide Paris–Berlin Cabaret Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)