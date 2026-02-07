Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Mammobile dépistage du cancer du sein

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Pour toutes les femmes de 50 à 74 ans n’ayant pas réalisé de mammographie depuis au moins 2 ans. Et c’est sans ordonnance.

Pour prendre rendez-vous

tapez Mammobile Nord Occitanie sur Doctolib

appelez le 05 32 74 14 43

Créneaux également disponibles sans rendez-vous. .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 32 74 14 43

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English :

For all women ages 50 %E0 74 who have not had a mammogram in at least 2 years. And no prescription is required.

L’événement Mammobile dépistage du cancer du sein Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)