Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Les quatre saisons de Vivaldi

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Venez assister au concert d’ouverture du labyrinthe musical en Rouergue !

Une magnifique interprétation du fameux concerto de Vivaldi avec Ludovic Michel à la guitare, Cyril Baleton au violon et Afaf Robilliard à la contrebasse. .

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

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English :

Join us for the opening concert of the musical labyrinth in Rouergue!

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Les quatre saisons de Vivaldi Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)