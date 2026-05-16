Labyrinthe musical en Rouergue Les quatre saisons de Vivaldi Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Les quatre saisons de Vivaldi Villefranche-de-Rouergue lundi 27 juillet 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Les quatre saisons de Vivaldi
Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 55 – 55 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Pass VIP
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Venez assister au concert d’ouverture du labyrinthe musical en Rouergue !
Une magnifique interprétation du fameux concerto de Vivaldi avec Ludovic Michel à la guitare, Cyril Baleton au violon et Afaf Robilliard à la contrebasse. .
Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00
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English :
Join us for the opening concert of the musical labyrinth in Rouergue!
L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Les quatre saisons de Vivaldi Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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