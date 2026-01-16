LES PETITS MÔMENTS SPECTACLE

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Lo Naviri qui camina sus tèrra

Conte musical bilingue occitan-français.

Le Roi Tostemps-mei a passé sa vie à faire la guerre. Il vieillit, et n’a pas d’héritier pour prendre sa suite. Pour que le royaume ne bascule pas dans le chaos, il doit désigner un successeur. Qui ? Celui qui m’apportera lo naviri qui camina sus tè rra .

Un conte traditionnel de Gascogne adapté, chanté, joué, poétique et politique, mutin et merveilleux, contenu dans une malle-décor qui s’ouvre et se déplie avec le récit.

Dans le cadre des Setmanas Occitanas organisées par l’IEO del Vilafrancat.

A partir de 6 ans .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lo Naviri qui camina sus tèrra

Bilingual Occitan-French musical tale.

L’événement LES PETITS MÔMENTS SPECTACLE Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)