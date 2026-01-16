LES PETITS MÔMENTS SPECTACLE Villefranche-de-Rouergue
LES PETITS MÔMENTS SPECTACLE Villefranche-de-Rouergue mercredi 18 février 2026.
LES PETITS MÔMENTS SPECTACLE
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Lo Naviri qui camina sus tèrra
Conte musical bilingue occitan-français.
Le Roi Tostemps-mei a passé sa vie à faire la guerre. Il vieillit, et n’a pas d’héritier pour prendre sa suite. Pour que le royaume ne bascule pas dans le chaos, il doit désigner un successeur. Qui ? Celui qui m’apportera lo naviri qui camina sus tè rra .
Un conte traditionnel de Gascogne adapté, chanté, joué, poétique et politique, mutin et merveilleux, contenu dans une malle-décor qui s’ouvre et se déplie avec le récit.
Dans le cadre des Setmanas Occitanas organisées par l’IEO del Vilafrancat.
A partir de 6 ans .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lo Naviri qui camina sus tèrra
Bilingual Occitan-French musical tale.
L’événement LES PETITS MÔMENTS SPECTACLE Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)