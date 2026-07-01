Fête de St Jacques de Compostelle Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Fête de St Jacques de Compostelle

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Vivez la dimension spirituelle du camino avec votre famille, des amis, des paroissiens, des randonneurs. Profitez de moments culturels concernant les moulins jalonnant l’Aveyron et le site du Calvaire sur la colline Saint-Jean-d’Aigremont.

Devenez randonneurs-pèlerins sur les chemins du Boï !

Randonnée pèlerinage de 12 km 4h de marche

. 7h30 Regroupement à la Collégiale Notre Dame

. 7h45-8h Envoi puis départ au chant de Compostelle ULTREIA joué au carillon Les moulins au bord de l’Aveyron avec Jean-Pierre Mangé

. 12h Repas tirés du sac (au sec en cas d’intempérie) Collation et grillades seront proposées

. 14h Petit concert de carillon, clocher de Notre-Dame.

. 14h30 Intervention de Michel Allot sur l’Oppidum de Saint-Jean d’Aigremont

. 15h30 Vêpres à la chapelle Saint-Jean d’Aigremont

. 16h Retour sur Villefranche par la voie Romaine Pot de l’amitié à la chapelle Saint-Jacques

. 17h Fin de l’activité.

Participation 10€, gratuit pour les moins de 15 ans. Paiement le jour du départ. Ne pas oublier chaussures de marche + repas froid tiré du sac

Inscription jusqu’au 18 juillet

S’adresser à la Paroisse Ste Emilie du Villefranchois au 05 65 45 21 27

Du Bas Rouergue vers Compostelle par mail pelerin@verscompostelle.fr 10 .

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

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English :

Experience the spiritual side of the Camino with your family, friends, parishioners, and fellow hikers. Enjoy cultural experiences centered on the mills dotting the Aveyron region and the Calvary site on Saint-Jean-d’Aigremont Hill.

L’événement Fête de St Jacques de Compostelle Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)