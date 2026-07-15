Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

La Ville aux Enfants Laser Game Géant

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez profiter en famille d’ateliers créatifs, d’ateliers découverte de l’univers du cirque, d’animations autour du sport et de diverses activités ludiques les mercredis et samedis.

Attention de 16h à 22h

Pendant les animations, les enfants sont placés sous la responsabilité des parents.

Du 8 juillet au 19 août de 15h30 à 19h .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

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English :

Come enjoy creative workshops, workshops introducing the world of the circus, sports-themed activities, and a variety of fun activities with your family on Wednesdays and Saturdays.

Please note: 4:00 p.m. to 10:00 p.m.

L’événement La Ville aux Enfants Laser Game Géant Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)