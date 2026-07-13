Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Scène ouverte et Jam à la Basse-Cour !

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Prix libre et conscient

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Venez à la Basse Cour pour un instant convivial avec une scène ouverte et une séance d’improvisation ! Pour participer à la scène ouverte: 06 69 55 52 21

Venez profitez d’un instant de partage avec la scène ouverte à la Basse-Cour et et une séance d’improvisation (Jam), pour participer (à la scène ouverte): 06 69 55 52 21

Bar + petite restauration .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

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English :

Come to La Basse Cour for a fun evening featuring an open mic and an improv session! To participate in the open mic: 06 69 55 52 21

L’événement Scène ouverte et Jam à la Basse-Cour ! Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)