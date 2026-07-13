Scène ouverte et Jam à la Basse-Cour ! Villefranche-de-Rouergue
jeudi 30 juillet 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Scène ouverte et Jam à la Basse-Cour !
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Prix libre et conscient
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Venez à la Basse Cour pour un instant convivial avec une scène ouverte et une séance d’improvisation ! Pour participer à la scène ouverte: 06 69 55 52 21
Venez profitez d’un instant de partage avec la scène ouverte à la Basse-Cour et et une séance d’improvisation (Jam), pour participer (à la scène ouverte): 06 69 55 52 21
Bar + petite restauration .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com
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English :
Come to La Basse Cour for a fun evening featuring an open mic and an improv session! To participate in the open mic: 06 69 55 52 21
L’événement Scène ouverte et Jam à la Basse-Cour ! Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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