Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Sur les routes du Blues à la Basse-Cour

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Par Sébastopol l’homme orchestre et conteur.

Une malle de magicien, un musée musical ambulant, une quarantaine d’instruments délirants pour un voyage hors du temps. .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

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English :

By Sébastopol, the one-man band and storyteller.

L’événement Sur les routes du Blues à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)