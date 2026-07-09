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Sur les routes du Blues à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue

jeudi 6 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Sur les routes du Blues à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
10 rue Jacques Borelly
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Sur les routes du Blues à la Basse-Cour

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Par Sébastopol l’homme orchestre et conteur.
Une malle de magicien, un musée musical ambulant, une quarantaine d’instruments délirants pour un voyage hors du temps.   .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie   labassecourvdr@gmail.com

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English :

By Sébastopol, the one-man band and storyteller.

L’événement Sur les routes du Blues à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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