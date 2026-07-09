Sur les routes du Blues à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue
jeudi 6 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Sur les routes du Blues à la Basse-Cour
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Par Sébastopol l’homme orchestre et conteur.
Une malle de magicien, un musée musical ambulant, une quarantaine d’instruments délirants pour un voyage hors du temps. .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com
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English :
By Sébastopol, the one-man band and storyteller.
L’événement Sur les routes du Blues à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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