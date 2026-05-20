Week-end festif autour du Conte et de la Marionette Villefranche-de-Rouergue
Week-end festif autour du Conte et de la Marionette Villefranche-de-Rouergue vendredi 26 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Week-end festif autour du Conte et de la Marionette
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant -15ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
L’association La Fabrique des Mirages vous invite à la découvrir au hameau Peyremorte !
Programme du Week-end festif de lancement de la saison estivale
Vendredi 28 juin
18h Accueil
18h30 Présentation de l’association, du programme du week-end et de la saison estivale
19h Buvette et Buffet partagé
20h Veillée contée avec des conteurs membres de l’association
venus des Alpes Maritimes et Impro musicale..
Samedi 27 juin
18h Accueil
18h30 Présentation de l’association, du programme du week-end et de la saison estivale,
avec la participation de la Totoche, magnifique orchestre de percussion local !
19h00 Buvette et Buffet partagé
20h Veillée contée avec des conteurs du coin (dont Christina et Evatika).
Impromptu de marionnettes par la compagnie Teatro Saco de Huesos.
Dimanche 28 juin
18h Accueil
18h30 Présentation de l’association, du programme du week-end et de la saison estivale.
19h Buvette et Buffet partagé
20h Scène ouverte incluant des impros musicales, des jeux d’impro contes et marionnettes pour tous.
Le public est invité à prendre la parole pour raconter, chanter, partager une brève lecture, un sketch, une blague… C’est à vous !
Participation
Pour les Buvettes et Buffets partagés apportez quelque chose à partager.
La buvette sera à des prix associatifs, les salaisons seront offertes.
Pour les veillées contées, selon votre situation et votre désir, vous avez le choix entre
Tarif solidaire 7 €,
Tarif standard 10 €,
Tarif de soutien 12 € ou plus
Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.
Pour la scène ouverte du dimanche,
Tarif unique de 5 € (spectateur ou participant).
Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
Billetterie
de préférence sur HelloAsso https://fabrique-mirages.wixsite.com/fabrique-mirage-new/about-4-2
ou sur place vous annonçant en réservant dans la rubrique Évènements sur la page d’accueil
ou encore par sms au 06 62 94 29 82 .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 62 94 29 82 fabriquemirages@gmail.com
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English :
The association La Fabrique des Mirages invites you to discover it in the hamlet of Peyremorte!
L’événement Week-end festif autour du Conte et de la Marionette Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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