Villefranche-de-Rouergue

Jam et scène ouverte

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Venez participer à la scène ouverte !

Venez participer à la scène ouverte qui commencera à partir de 19h00. .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 69 55 52 21

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English :

Come and take part in the open stage!

L’événement Jam et scène ouverte Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)