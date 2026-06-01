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Jam et scène ouverte Villefranche-de-Rouergue

Jam et scène ouverte Villefranche-de-Rouergue

Jam et scène ouverte Villefranche-de-Rouergue jeudi 25 juin 2026.

Adresse : 10 rue Jacques Borelly

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif :

Villefranche-de-Rouergue

Jam et scène ouverte

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Venez participer à la scène ouverte !
Venez participer à la scène ouverte qui commencera à partir de 19h00.   .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 69 55 52 21 

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English :

Come and take part in the open stage!

L’événement Jam et scène ouverte Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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