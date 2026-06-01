Jam et scène ouverte Villefranche-de-Rouergue
Jam et scène ouverte Villefranche-de-Rouergue jeudi 25 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Jam et scène ouverte
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Venez participer à la scène ouverte !
Venez participer à la scène ouverte qui commencera à partir de 19h00. .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 69 55 52 21
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English :
Come and take part in the open stage!
L’événement Jam et scène ouverte Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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