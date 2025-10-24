Spectacle Studio Danse Villefranche-de-Rouergue
Spectacle Studio Danse Villefranche-de-Rouergue jeudi 25 juin 2026.
Spectacle Studio Danse
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-25
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-25
Venez assister au spectacle de fin d’année de Studio Danse.
Les élèves du studio donneront le meilleur d’eux-mêmes au cours d’un spectacle mêlant danse classique et contemporaine où participeront enfants et adultes.
Billetterie sur place ou réservation au 06 28 35 95 15. .
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 28 35 95 15
English :
Come and see Studio Danse’s end-of-year show.
German :
Besuchen Sie die Jahresabschlussshow von Studio Danse.
Italiano :
Venite a vedere lo spettacolo di fine anno di Studio Danse.
Espanol :
Venga a ver el espectáculo de fin de curso de Studio Danse.
L’événement Spectacle Studio Danse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-10-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)