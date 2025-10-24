Spectacle Studio Danse Villefranche-de-Rouergue

Spectacle Studio Danse

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Vendredi 2026-06-25

fin : 2026-06-26

2026-06-25

Venez assister au spectacle de fin d’année de Studio Danse.

Les élèves du studio donneront le meilleur d’eux-mêmes au cours d’un spectacle mêlant danse classique et contemporaine où participeront enfants et adultes.

Billetterie sur place ou réservation au 06 28 35 95 15. .

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 28 35 95 15

English :

Come and see Studio Danse’s end-of-year show.

German :

Besuchen Sie die Jahresabschlussshow von Studio Danse.

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo di fine anno di Studio Danse.

Espanol :

Venga a ver el espectáculo de fin de curso de Studio Danse.

