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Ouverture du Festival Européen de la Saint-Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue

Ouverture du Festival Européen de la Saint-Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue

Ouverture du Festival Européen de la Saint-Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue vendredi 26 juin 2026.

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif Repas

Villefranche-de-Rouergue

Ouverture du Festival Européen de la Saint-Jean 2026

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Le Comité des Fêtes de Villefranche-de-Rouergue vous invite à ouvrir le festival de la Saint-Jean à travers un thème Feria !
Au programme
19h Scène ouverte
20h Apéro Los Capellous
22h Groupe Duo à deux

Buvette et restauration sur place Saucisses/frites 5€ 5  .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie  

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English :

The Villefranche-de-Rouergue Festival Committee invites you to kick off the Saint-Jean Festival with a Feria theme!

L’événement Ouverture du Festival Européen de la Saint-Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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