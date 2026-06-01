Ouverture du Festival Européen de la Saint-Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue
Ouverture du Festival Européen de la Saint-Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue vendredi 26 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Ouverture du Festival Européen de la Saint-Jean 2026
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le Comité des Fêtes de Villefranche-de-Rouergue vous invite à ouvrir le festival de la Saint-Jean à travers un thème Feria !
Au programme
19h Scène ouverte
20h Apéro Los Capellous
22h Groupe Duo à deux
Buvette et restauration sur place Saucisses/frites 5€ 5 .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
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English :
The Villefranche-de-Rouergue Festival Committee invites you to kick off the Saint-Jean Festival with a Feria theme!
L’événement Ouverture du Festival Européen de la Saint-Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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