Ouverture du Festival Européen de la Saint-Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue vendredi 26 juin 2026.

Villefranche-de-Rouergue

Ouverture du Festival Européen de la Saint-Jean 2026

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le Comité des Fêtes de Villefranche-de-Rouergue vous invite à ouvrir le festival de la Saint-Jean à travers un thème Feria !

Au programme

19h Scène ouverte

20h Apéro Los Capellous

22h Groupe Duo à deux

Buvette et restauration sur place Saucisses/frites 5€ 5 .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Villefranche-de-Rouergue Festival Committee invites you to kick off the Saint-Jean Festival with a Feria theme!

L’événement Ouverture du Festival Européen de la Saint-Jean 2026 Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)