Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Cinéma en plein air Tous en scène !

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

On vous attend nombreux pour partager cette belle soirée cinéma en plein air !

Venez en famille ou entre amis profiter d’un moment convivial sous les étoiles

Des pop corn et boissons seront disponibles à la vente sur place.

Pensez à venir un peu en avance pour vous installer confortablement (chaises, plaid, coussins…). .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20

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English :

We hope to see many of you there to enjoy this wonderful evening of outdoor movies!

L’événement Cinéma en plein air Tous en scène ! Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)