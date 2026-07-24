Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Concert De Folias en Folies

Rue Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

La Caravelle des Arts avec Françoise Enock (viole de gambe et colascione) et Gabriele Natilla (guitare baroque, vihuela, théorbe).

Autour de la célèbre Folia, thème populaire qui a inspiré les plus grands compositeurs européens, le programme alterne danses virtuoses, variations brillantes et pièces d’une profonde poésie.

Des rythmes enflammés de Gaspar Sanz aux pages raffinées de Marin Marais et Robert de Visée, ce concert met en lumière le dialogue subtil entre les cordes pincées et les violes de gambe dans un répertoire aussi chaleureux qu’élégant, où la fougue ibérique rencontre le raffinement de la cour de France. .

Rue Saint-Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 36 07 96 55 secretariat@demandezleprogramme.org

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English :

La Caravelle des Arts with Françoise Enock (viola da gamba and colascione) and Gabriele Natilla (baroque guitar, vihuela, theorbo).

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Concert De Folias en Folies Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)