Le Grand 49,9, Festival en Bastides, Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Le Grand 49,9 Vendredi 7 août, 21h30 Festival en Bastides Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T21:30:00+02:00 – 2026-08-07T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-07T21:30:00+02:00 – 2026-08-07T22:30:00+02:00

Cinq gars arrivent pétaradants sur leurs vieilles meules. Sous leur look de blousons noirs se cachent bricoleurs et musiciens rêveurs. Ils ont décidé de donner un coup de main à leur Grand Tatie Vévette. Après un mystérieux accident survenu en plein vol vers la planète Mars, cette vieille baroudeuse s’est réincarnée en une pompe à essence fumante et gigotante. Elle aimerait se libérer de là pour rejoindre enfin son Lulu. Ses neveux ont alors construit tout un tas de machines pour mener ensemble une fumeuse expérience sensorielle, musicale et visuelle. Vévette va raconter et faire revivre ses voyages extravagants sur sa mobylette à des cobayes choisis dans le public. Ces heureux élus viendront chevaucher le véritable Peugeot 102 de Tatie, transformé en simulateur de conduite relié à un capteur très particulier. Les pilotes devront accumuler assez d’énergie pour libérer l’essence de Tatie de sa carcasse de ferraille.

Pour cette création 2021, appelée Le Grand 49,9 en référence à la cylindrée des mobylettes, la Cie a bricolé sous une nouvelle forme ses ingrédients de base : machines, musique live et effets spéciaux “artisanaux”. Installée de 2020 à 2024 à Lestiac-sur-Garonne (33) aux Oiseaux Mécaniques, puis à Martres (33) la Cie travaille dans son atelier où elle fait évoluer cette création, se nourrissant des retours du public.

Festival en Bastides Place Bernard Lhez, Villefranche de Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

Le Piston Errant

Pierre Planchenault