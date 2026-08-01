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Le Cabaret des Triplettes Fruit d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue

mardi 11 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Le Cabaret des Triplettes Fruit d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Adresse
33 Rue Durand de Montlauzeur
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
15 Tarif de base plein tarif Mécène

Villefranche-de-Rouergue

Le Cabaret des Triplettes Fruit d’Allégresse

33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Mécène

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Venez découvrir le Cabaret des triplettes mêlant clown, danse, mime et chanson à Fruit d’Allégresse
Laissez-vous portez dans les méandres du chant ou rap d’une lézarde maîtresse du monde,
Laissez vos pensées danser face à danseuse-éponge qui récolte vos secrets,
et laissez vos rires et larmes vous habiter devant la mime et clown qui éclabousse d’histoires.

Réservation par sms au 06.56.69.43.35 15  .

33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 56 69 43 35  fruitsdallegresse@gmail.com

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English :

Come discover the Cabaret des Triplettes, a show that blends clowning, dance, mime, and song—%E0 Fruit d’All%E9gresse

L’événement Le Cabaret des Triplettes Fruit d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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