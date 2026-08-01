Le Cabaret des Triplettes Fruit d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue
mardi 11 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Le Cabaret des Triplettes Fruit d’Allégresse
33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Mécène
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Venez découvrir le Cabaret des triplettes mêlant clown, danse, mime et chanson à Fruit d’Allégresse
Laissez-vous portez dans les méandres du chant ou rap d’une lézarde maîtresse du monde,
Laissez vos pensées danser face à danseuse-éponge qui récolte vos secrets,
et laissez vos rires et larmes vous habiter devant la mime et clown qui éclabousse d’histoires.
Réservation par sms au 06.56.69.43.35 15 .
33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 56 69 43 35 fruitsdallegresse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the Cabaret des Triplettes, a show that blends clowning, dance, mime, and song—%E0 Fruit d’All%E9gresse
L’événement Le Cabaret des Triplettes Fruit d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Le vieux et l’autre , spectacle de cirque à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue 4 août 2026
- Cinéma en plein air Tous en scène ! Villefranche-de-Rouergue 4 août 2026
- Sur les routes du Blues à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue 6 août 2026
- Hors cadre présente Un temps soit feu Villefranche-de-Rouergue 7 août 2026
- Le Grand 49,9, Festival en Bastides, Villefranche-de-Rouergue 7 août 2026