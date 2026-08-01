Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Le Cabaret des Triplettes Fruit d’Allégresse

33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Mécène

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Venez découvrir le Cabaret des triplettes mêlant clown, danse, mime et chanson à Fruit d’Allégresse

Laissez-vous portez dans les méandres du chant ou rap d’une lézarde maîtresse du monde,

Laissez vos pensées danser face à danseuse-éponge qui récolte vos secrets,

et laissez vos rires et larmes vous habiter devant la mime et clown qui éclabousse d’histoires.

Réservation par sms au 06.56.69.43.35 15 .

33 Rue Durand de Montlauzeur Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 56 69 43 35 fruitsdallegresse@gmail.com

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English :

Come discover the Cabaret des Triplettes, a show that blends clowning, dance, mime, and song—%E0 Fruit d’All%E9gresse

L’événement Le Cabaret des Triplettes Fruit d’Allégresse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)