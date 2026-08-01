Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Hors cadre présente Un temps soit feu

Chemin de la Rive Droite Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-07

Découvrez l’exposition Un temps soit feu en hommage au plasticien LUCK, présentée par l’association Hors Cadre Impression.

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Chemin de la Rive Droite Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 19 48

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English :

Discover the exhibition Un temps soit feu, a tribute to the visual artist LUCK, presented by the Hors Cadre Impression association.

L’événement Hors cadre présente Un temps soit feu Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)