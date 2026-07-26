Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Tournée estivale du Quatuor de Flume

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le Quatuor Flume, composé de quatre jeunes flûtistes professionnels fait un concert le 9 août 2026 à Villefranche-de-Rouergue, à la Chapelle des Pénitents Noirs. Ils sont soutenus par l’association la Conciergerie est dans l’escalier.

Influencés dès leurs débuts par la musique belge des XXème et XXIème siècle, les membres de l’ensemble ont à cœur de défendre le répertoire méconnu du quatuor de flûtes et de faire découvrir au plus grand nombre les différentes facettes de leur instrument, en formation variable allant du piccolo à la flûte basse. Dans cette optique, ils proposent en concert des programmes variés autour d’arrangements de grands classiques et de pièces originales.

En plus de contribuer à mettre en lumière des œuvres belges rares et originales, leur répertoire intègre également de nouvelles compositions spécialement commandées à des jeunes compositeurs belges, contribuant ainsi à l’enrichissement et au rayonnement du répertoire contemporain.

Les membres du Quatuor Flume défendent une vision du quatuor de flûtes comme ensemble complet et riche en textures, et ont pour objectif de le sortir du second plan auquel il est souvent relégué. .

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

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English :

The Flume Quartet, composed of four young professional flutists, will give a concert on August 9, 2026, in Villefranche-de-Rouergue, at the Chapelle des Pénitents Noirs. They are supported by the association La Conciergerie est dans l’escalier.

L’événement Tournée estivale du Quatuor de Flume Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)