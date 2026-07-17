Avishai Cohen, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Avishai Cohen Mardi 20 octobre, 20h00 Victoria Hall

Ticketcorner Fnac, Globus, La Praille, Balexert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T20:00:00+02:00 – 2026-10-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-20T20:00:00+02:00 – 2026-10-20T22:00:00+02:00

Avishai Cohen basse, voix

Yuval Drabkin saxophone

Yonatan Voltzok trombone

Itay Simhovich piano

Eviatar Slivnik percussions

Avishai Cohen compte parmi les musiciens de jazz les plus fascinants de notre époque, grâce à son timbre chaleureux, à la profondeur de sa musique et à une joie de jouer qui touche droit au cœur. Avec son nouveau quintette, il réunit de jeunes talents exceptionnels et, avec eux, offre un spectacle explosif mêlant jazz, mélodies orientales et improvisations émouvantes.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « http://www.ticketcorner.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

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