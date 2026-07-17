Avishai Cohen, Victoria Hall, Genève
mardi 20 octobre 2026 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Avishai Cohen Mardi 20 octobre, 20h00 Victoria Hall
Ticketcorner Fnac, Globus, La Praille, Balexert
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T20:00:00+02:00 – 2026-10-20T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T20:00:00+02:00 – 2026-10-20T22:00:00+02:00
Avishai Cohen basse, voix
Yuval Drabkin saxophone
Yonatan Voltzok trombone
Itay Simhovich piano
Eviatar Slivnik percussions
Avishai Cohen compte parmi les musiciens de jazz les plus fascinants de notre époque, grâce à son timbre chaleureux, à la profondeur de sa musique et à une joie de jouer qui touche droit au cœur. Avec son nouveau quintette, il réunit de jeunes talents exceptionnels et, avec eux, offre un spectacle explosif mêlant jazz, mélodies orientales et improvisations émouvantes.
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « http://www.ticketcorner.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
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DR
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