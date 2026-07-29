AXEL BAUER ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Pau

AXEL BAUER

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 20:30:00

fin : 2027-01-14 22:30:00

Date(s) :

2027-01-14

Icône du rock français depuis Cargo, Axel Bauer a construit une trajectoire singulière, portée par des titres devenus incontournables Éteins la lumière, À ma place, Personne n’est parfait ou encore Ici Londres. Avec près de 3 millions de disques vendus et plus de 800 concerts, il s’impose comme l’une des grandes figures du rock français.

Après la tournée Radio Londres, conclue par un Olympia triomphal fin 2023, il revient avec Grand 8, son huitième album studio, paru le 6 février 2026. Ce nouvel opus prolonge son univers entre énergie rock, tension électrique et respirations plus aériennes.

Sur scène, Axel Bauer propose un concert intense et habité, où les nouveaux titres dialoguent avec ses classiques. Sa guitare, son sens du relief et la puissance de l’interprétation embarquent le public dans un spectacle tendu, sensible et profondément rock. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : AXEL BAUER

L’événement AXEL BAUER Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau