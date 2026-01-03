Azimut Festival La Pesse
Azimut Festival La Pesse samedi 3 octobre 2026.
Azimut Festival
Parking d’Azimut La Pesse Jura
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Azimut Festival
3 et 4 octobre 2026
Festival Blues et Musiques du monde en plein cœur du Haut-Jura
Programme à venir.
Marché d’À Côté plus de 50 exposants, animations musicales…
Plus d’informations sur www.azimutfestival.com .
Parking d’Azimut La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Azimut Festival
L’événement Azimut Festival La Pesse a été mis à jour le 2025-12-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE