La Forestière course vtt/cyclo

La Pesse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Forestière course vtt/cyclo

19 et 20 septembre 2026

Réputée pour ses épreuves VTT, Gravel Kids et Enduro, La Forestière attire, dans le Jura et l’Ain, les meilleurs coureurs mondiaux ainsi que des visiteurs de la France entière et de l’étranger.

Toutes les infos www.la-forestiere.com .

La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 4 74 77 20 98 inscriptions@la-forestiere-asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Forestière course vtt/cyclo

L’événement La Forestière course vtt/cyclo La Pesse a été mis à jour le 2025-12-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE