La Forestière course vtt/cyclo La Pesse

La Pesse Jura
19 et 20 septembre 2026
Réputée pour ses épreuves VTT, Gravel Kids et Enduro, La Forestière attire, dans le Jura et l’Ain, les meilleurs coureurs mondiaux ainsi que des visiteurs de la France entière et de l’étranger.
Toutes les infos www.la-forestiere.com .
La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 4 74 77 20 98 inscriptions@la-forestiere-asso.fr
