Trail du Chalam

La Pesse La Pesse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Trail du Chalam

Rendez-vous le dimanche 6 septembre à La Pesse, pour le trail du Chalam, à 9H.

Départ/Arrivée La Pesse

Restauration et buvette sur place.

2 parcours 15 km & 10 km

2 courses ado

Parcours ludique pour les CP & CM2 .

La Pesse La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail du Chalam

L’événement Trail du Chalam La Pesse a été mis à jour le 2025-12-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE