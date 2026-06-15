Mèze

B-O-M !

Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Spectacle explosif par la Cie Le Piston Errant en ouverture de saison !

Spectacle explosif par la Cie Le Piston Errant en ouverture de saison !

Deux musiciens et un machiniste fous se retrouvent pour une transe vaudou mécanisée. Accompagnés de leur batteur automate, ils sont prêts à tout pour vous envoûter dans leur univers fumeux… Plongez au cœur d’une expérience mécanique et musicale, dans un joyeux dialogue de sourds entre humains et machines !

Prolongez ce moment avec la présentation au carré d’art Louis-Jeanjean de la programmation culturelle 2026-2027 de la Ville de Mèze. .

Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 02 22 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An explosive show by Le Piston Errant to kick off the season!

L’événement B-O-M ! Mèze a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau