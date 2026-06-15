B-O-M ! Mèze
B-O-M ! Mèze vendredi 18 septembre 2026.
Mèze
B-O-M !
Rue Sadi Carnot Mèze Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Spectacle explosif par la Cie Le Piston Errant en ouverture de saison !
Spectacle explosif par la Cie Le Piston Errant en ouverture de saison !
Deux musiciens et un machiniste fous se retrouvent pour une transe vaudou mécanisée. Accompagnés de leur batteur automate, ils sont prêts à tout pour vous envoûter dans leur univers fumeux… Plongez au cœur d’une expérience mécanique et musicale, dans un joyeux dialogue de sourds entre humains et machines !
Prolongez ce moment avec la présentation au carré d’art Louis-Jeanjean de la programmation culturelle 2026-2027 de la Ville de Mèze. .
Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 02 22 01
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English :
An explosive show by Le Piston Errant to kick off the season!
L’événement B-O-M ! Mèze a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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