Babillage des dròlles Lesperon Lesperon
mercredi 9 septembre 2026 · Lesperon
Informations pratiques
Lesperon
Babillage des dròlles Lesperon
Médiathèque Lesperon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance découvrez Babillage de dròlles .
Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans.
Dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance découvrez Babillage de dròlles .
Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans. .
Médiathèque Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
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English : Babillage des dròlles Lesperon
As part of Early Childhood Week, discover Babillage de dròlles .
Open to children aged 0 to 3.
L’événement Babillage des dròlles Lesperon Lesperon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Morcenx
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