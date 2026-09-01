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AGENDA · Lesperon

Babillage des dròlles Lesperon Lesperon

mercredi 9 septembre 2026 · Lesperon

Babillage des dròlles Lesperon Lesperon

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Médiathèque
Ville
40260 Lesperon
Département
Landes
Tarif

Lesperon

Babillage des dròlles Lesperon

Médiathèque Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance découvrez Babillage de dròlles .
Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans.
Dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance découvrez Babillage de dròlles .
Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans.   .

Médiathèque Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39  mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : Babillage des dròlles Lesperon

As part of Early Childhood Week, discover Babillage de dròlles .
Open to children aged 0 to 3.

L’événement Babillage des dròlles Lesperon Lesperon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Morcenx

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