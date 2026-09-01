Informations pratiques

Lesperon

Babillage des dròlles Lesperon

Médiathèque Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance découvrez Babillage de dròlles .

Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans.

Dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance découvrez Babillage de dròlles .

Ouvert aux pitchouns de 0 à 3 ans. .

Médiathèque Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

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English : Babillage des dròlles Lesperon

As part of Early Childhood Week, discover Babillage de dròlles .

Open to children aged 0 to 3.

L’événement Babillage des dròlles Lesperon Lesperon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Morcenx