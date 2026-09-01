Caf’ thé Papot’ Lesperon
mercredi 16 septembre 2026 · Lesperon
Informations pratiques
Lesperon
Caf’ thé Papot’
Chemin de la prison Lesperon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Venez papoter autour d’une boisson chaude et faire de belles rencontres à la médiathèque !
Venez papoter autour d’une boisson chaude et faire de belles rencontres à la médiathèque ! .
Chemin de la prison Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 63 69 mediatheque-lesperon@paysmorcenais.fr
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English : Caf’ thé Papot’
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L’événement Caf’ thé Papot’ Lesperon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Morcenx
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