Informations pratiques

Lesperon

Caf’ thé Papot’

Chemin de la prison Lesperon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Venez papoter autour d’une boisson chaude et faire de belles rencontres à la médiathèque !

Venez papoter autour d’une boisson chaude et faire de belles rencontres à la médiathèque ! .

Chemin de la prison Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 63 69 mediatheque-lesperon@paysmorcenais.fr

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English : Caf’ thé Papot’

Come and chat over a hot drink and meet new people at the multimedia library!

L’événement Caf’ thé Papot’ Lesperon a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Morcenx