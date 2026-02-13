Babillages, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T10:30:00+01:00
Fin : 2026-03-18T10:00:00+01:00 – 2026-03-18T10:30:00+01:00
Bibliothèque Paul & Alice Cluchier Parc de la Cantonne 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Montfavet Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 13 60 50 35 Horaires d'ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h Entrée par le parc de la Cantonne, avenue des Vertes rives • En voiture, parking rue Marius Saïn ou place de l’Eglise • ORIZO : ligne 4, 12, 13, arrêt Mairie de Montfavet et Allobus Montfavet (service de transport sur réservation)
Séance de conte lecture animation