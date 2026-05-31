Baby boum, MLIS, Villeurbanne

Baby boum Samedi 20 juin, 16h00 MLIS Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00

Entourés de synthétiseurs et de boites à rythmes, Franck et Teddy invitent les tous petits (mais aussi les grands !) à venir danser et sautiller sur des tubes des bacs à sable et des comptines électroniques. Une véritable Baby Boum pour se mettre dans l’ambiance de la Fête de la musique !

Places limitées

De 2 à 6 ans

Dans le cadre de la programmation Transe de la MLIS

MLIS 247 cours Émile Zola

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Franck et Teddy invitent les tous petits à venir danser. Une véritable Baby Boum pour se mettre dans l’ambiance électrique de la Fête de la musique !

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