Baby boum, MLIS, Villeurbanne
Baby boum, MLIS, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Baby boum Samedi 20 juin, 16h00 MLIS Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:00:00+02:00
Entourés de synthétiseurs et de boites à rythmes, Franck et Teddy invitent les tous petits (mais aussi les grands !) à venir danser et sautiller sur des tubes des bacs à sable et des comptines électroniques. Une véritable Baby Boum pour se mettre dans l’ambiance de la Fête de la musique !
Places limitées
De 2 à 6 ans
Dans le cadre de la programmation Transe de la MLIS
MLIS 247 cours Émile Zola
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Franck et Teddy invitent les tous petits à venir danser. Une véritable Baby Boum pour se mettre dans l’ambiance électrique de la Fête de la musique !
© DR
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