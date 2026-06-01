Baby broc à Sézanne École Saint-Denis Les Essarts-lès-Sézanne
Baby broc à Sézanne École Saint-Denis Les Essarts-lès-Sézanne dimanche 21 juin 2026.
Les Essarts-lès-Sézanne
Baby broc à Sézanne
École Saint-Denis 45 Rue Léon Jolly Les Essarts-lès-Sézanne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le dimanche 21 juin 2026, venez faire de bonnes affaires à l’occasion de la Baby Broc, organisée dans la cour de l’école Saint-Denis à Sézanne.Tout public
Le dimanche 21 juin 2026, venez faire de bonnes affaires à l’occasion de la Baby Broc, organisée dans la cour de l’école Saint-Denis à Sézanne.
De 10h00 à 17h00, les visiteurs pourront chiner de nombreux articles dédiés aux enfants vêtements bébé et enfant, jouets, matériel de puériculture, livres et bien d’autres trésors à petits prix.
Une petite buvette sera également proposée sur place pour profiter pleinement de cette journée conviviale.
Un rendez-vous incontournable pour les familles en quête de bonnes affaires ! .
École Saint-Denis 45 Rue Léon Jolly Les Essarts-lès-Sézanne 51120 Marne Grand Est apelsaintdenis51@gmail.com
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English : Baby broc à Sézanne
On Sunday, June 21, 2026, come find some great deals at the Baby Broc, held in the courtyard of Saint-Denis School in Sézanne.
L’événement Baby broc à Sézanne Les Essarts-lès-Sézanne a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Sézanne et sa région