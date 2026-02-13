Baby gym, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Baby gym Vendredi 6 mars, 10h00 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – Dès 15 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T10:00:00+01:00 – 2026-03-06T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T10:00:00+01:00 – 2026-03-06T11:00:00+01:00

Votre enfant va monter, descendre, ramper, sauter, etc, et tout ça, avec un regard et un accompagnement bienveillant et sécurisant.

=> A partir de 15 mois <=

Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]

Séance baby gym