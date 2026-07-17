BACK TO BACH Jean-Baptiste Loussier with Jody Sternberg, Château d’Onzain, Veuzain-sur-Loire

Informations pratiques

BACK TO BACH

Jean-Baptiste Loussier with Jody Sternberg Samedi 19 septembre, 19h00 Château d’Onzain Loir-et-Cher

Plein Tarif 25€ / Tarif Reduit 10€ / Gratuité – de 18 ans et etudiants – de 27 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Pour les journées du Patrimoine, nous retrouverons les rythmes de B.A.C.H dans une version électro pop des plus décoiffante….En écho aux versions jazz de son père Jacques Loussier (Play Bach), Jean Baptiste Loussier vient de sortir plus de 40 ans après avec la chanteuse Jody Sternberg le disque Back to Bach…Une belle façon de finir cet été BACH aux Douves.

BACK TO BACH

JEAN-BAPTISTE LOUSSIER with JODY STERNBERG

Comme souvent, l’histoire commence avec Bach chez les Loussier.

Jean-Baptiste, un des fils du célèbre compositeur français Jacques Loussier, a commencé très tôt l’apprentissage du piano, du solfège et de Jean-Sébastien Bach.

Ce même Bach joué à la maison par son père en trio, dans les versions jazz des fameux albums « Play Bach » cette fois, comme pour lui montrer que la musique avait plusieurs visages.

Et ces visages deviennent des rencontres. Tous les adolescents n’ont pas la chance d’avoir un père qui construit le mythique studio Miraval, où les Pink Floyd enregistrent The Wall à côté de la cuisine, avec Sade qui fait des longueurs dans la piscine, et les Cure en train d’enregistrer les batteries dans le verger quand tu rentres du lycée…

Dès qu’il le pouvait, il filait au studio, se faisait très discret dans la cabine d’enregistrement et assistait aux séances. De quoi se nourrir les oreilles des étoiles plein les yeux.

Plus tard au Conservatoire National de musique de Paris ainsi qu’à l’École Normale de musique de Paris, il aura dans son rapport à la musique cet appétit pour les rencontres, la curiosité de découvrir et explorer au-delà de la partition.

Très vite les pianos deviennent synthés, puis claviers, et claviers d’ordinateur. La palette créative offerte par les systèmes digitaux lui permet d’explorer de multiples facettes de la composition et de la production.

Il compose la musique de lancement du parfum Allure Homme de Chanel, encarté en CD dans le magazine GQ en Europe.

II produit plusieurs musiques de films comme l’acclamé L’Etoile Du Soldat de Christophe de Ponfilly, de publicités pour Armani ou Fendi, et de documentaires comme Sergio Leone une Amérique de légende.

Il accompagne Dani sur plusieurs dates de concert, et produit avec elle une reprise ébouriffante du Carmen de Bizet. Le clip est réalisé par Maïwenn avec Laura Smet.

Il compose un opéra barock autour de La Petite Fille Aux Allumettes…

Et c’est ainsi qu’il rencontre Jody Sternberg, chanteuse délicate, ancienne égérie de Morcheeba, qui écume les salles de concert jazz de Paris à Melbourne avec sa voix chaleureuse.

Il s’est déjà replongé dans Bach, a décidé de donner sa propre vision actuelle, électronique et pop. Un hommage au compositeur et au père, qui ne deviennent plus qu’un, une figure tutélaire intemporelle. Loussier Replays Bach…

Elle écoute. Elle écrit alors des textes qui une fois enregistrés viendront donner une dimension nouvelle. L’ Aria n’aura jamais été aussi sensuelle. Bach redevient pop.

Back to Bach…

Château d’Onzain 7 Chem. d’Ars, 41150 Veuzain-sur-Loire, France Veuzain-sur-Loire 41150 Onzain Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesdouvesonzain.fr/reservation-saison-culturelle/ »}]

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(c) Jean Baptiste Loussier et Jody Sternberg (c) Marc de Pierrefeu