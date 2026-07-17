Visite des jardins et du site des Douves, Château d’Onzain, Veuzain-sur-Loire

Informations pratiques

Visite des jardins et du site des Douves 19 et 20 septembre Château d’Onzain Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visite libre du site des Douves et de ses jardins.

Site millénaire comprenant une plateforme castrale entourée de douves en eau de 5000 m2. Château des XIVᵉ puis XVIᵉ détruit en 1823.

Maison de 1845 au centre de l’Îlot.

Jardins recréés en 2015 basés sur les témoins historiques et marquants les bâtiments disparus par les plantations d’ifs, de tilleuls, avec une dominante de buis et de roses…

Château d’Onzain 7 Chem. d’Ars, 41150 Veuzain-sur-Loire, France Veuzain-sur-Loire 41150 Onzain Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Visite libre du site des Douves et de ses jardins.

©s Gresse