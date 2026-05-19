Chauffailles

Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens

Espace Culturel du Brionnais Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

La chorale La Marmit’Song vous invite à un voyage haut en couleurs au cœur des années 70 ! Une époque vibrante, pleine de liberté, de partage et de musiques devenues cultes.

Sur scène, les voix s’entremêlent pour faire revivre toute une génération de chansons, entre énergie collective et émotion. De Love Is All à Laissez entrer le soleil, en passant par California Dreamin’… ce n’est qu’un avant-goût !

Bien d’autres surprises musicales vous attendent pour chanter, sourire et peut-être même voyager dans vos souvenirs…

Une soirée conviviale, festive et pleine de bonnes ondes à partager sans modération

Buvette sur place .

Espace Culturel du Brionnais Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens

L’événement Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens Chauffailles a été mis à jour le 2026-05-19 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais