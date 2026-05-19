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Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens Chauffailles

Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens Chauffailles mardi 30 juin 2026.

Adresse : Espace Culturel du Brionnais

Ville : 71170 Chauffailles

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chauffailles

Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens

Espace Culturel du Brionnais Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:30:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

La chorale La Marmit’Song vous invite à un voyage haut en couleurs au cœur des années 70 ! Une époque vibrante, pleine de liberté, de partage et de musiques devenues cultes.
Sur scène, les voix s’entremêlent pour faire revivre toute une génération de chansons, entre énergie collective et émotion. De Love Is All à Laissez entrer le soleil, en passant par California Dreamin’… ce n’est qu’un avant-goût !
Bien d’autres surprises musicales vous attendent pour chanter, sourire et peut-être même voyager dans vos souvenirs…

Une soirée conviviale, festive et pleine de bonnes ondes à partager sans modération
Buvette sur place   .

Espace Culturel du Brionnais Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76  lamarmite.plouf@gmail.com

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English : Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens

L’événement Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens Chauffailles a été mis à jour le 2026-05-19 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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