Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens Chauffailles
Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens Chauffailles mardi 30 juin 2026.
Chauffailles
Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens
Espace Culturel du Brionnais Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:30:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
La chorale La Marmit’Song vous invite à un voyage haut en couleurs au cœur des années 70 ! Une époque vibrante, pleine de liberté, de partage et de musiques devenues cultes.
Sur scène, les voix s’entremêlent pour faire revivre toute une génération de chansons, entre énergie collective et émotion. De Love Is All à Laissez entrer le soleil, en passant par California Dreamin’… ce n’est qu’un avant-goût !
Bien d’autres surprises musicales vous attendent pour chanter, sourire et peut-être même voyager dans vos souvenirs…
Une soirée conviviale, festive et pleine de bonnes ondes à partager sans modération
Buvette sur place .
Espace Culturel du Brionnais Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens
L’événement Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens Chauffailles a été mis à jour le 2026-05-19 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à Chauffailles (Saône-et-Loire)
- Projection Vol au dessus d’un nid de coucou et exposition Chauffailles 28 mai 2026
- Week-end 100% musique Chauffailles 6 juin 2026
- Tournoi des vacances du Botoret Espace multisports Julien Coquard Chauffailles 4 juillet 2026
- Visite guidée l’industrie textile à Chauffailles Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne Chauffailles 4 juillet 2026
- La musique de Nino Rota. Musiques italiennes. Cinéma action palace Chauffailles 19 juillet 2026