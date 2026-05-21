Tournoi des vacances du Botoret Espace multisports Julien Coquard Chauffailles
Tournoi des vacances du Botoret Espace multisports Julien Coquard Chauffailles samedi 4 juillet 2026.
Chauffailles
Tournoi des vacances du Botoret
Espace multisports Julien Coquard 4 Rue Pierre de Coubertin Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Botoret Badminton Club de Chauffailles est ravi de vous inviter à son tournoi loisir de double, placé sous le signe de la convivialité et du plaisir de jouer !
Ce tournoi est ouvert aux joueurs non classés jusqu’à P10, dans un esprit avant tout loisir. Que vous soyez débutant ou joueur occasionnel, l’objectif est simple s’amuser, découvrir le badminton et rencontrer de nouvelles personnes.
Format double
Inscription 18€ par équipe (soit 9€ par joueur)
Une seule place est à réserver pour le binôme par mail (botoretbadclub71@gmail.com), ou téléphone (06 64 92 66 47), ou helloasso.
Volants les volants en plastique seront fournis par l’organisation
Conditions de participation
À partir de 15 ans
Exception pour les membres de l’association BBC plus jeunes, sous réserve d’un niveau suffisant (validation par le club)
Sur place
Restauration le midi avec barbecue
Buvette ouverte toute la journée
Nous vous attendons nombreux pour partager un moment sportif et convivial ! .
Espace multisports Julien Coquard 4 Rue Pierre de Coubertin Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 05 41 14 60 botoretbadclub71@gmail.com
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English : Tournoi des vacances du Botoret
L’événement Tournoi des vacances du Botoret Chauffailles a été mis à jour le 2026-05-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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