Chauffailles

Projection Vol au dessus d’un nid de coucou et exposition

Cinéma ACTION PALACE Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 22:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Le cinéma s’associe avec La Filature pour présenter le film Vol au-dessus d’un nid de coucou en VO, ce chef d’oeuvre qui fêtera cette année ses 50 ans.

Ce film n’est pas seulement un film sur la folie ou sur un hôpital psychiatrique, c’est surtout un film qui pose une question très simple qui décide de ce qui est normal… et de ce qui ne l’est pas ?

Dans cet hôpital tout est organisé, tout est contrôlé, tout est réglé. Face à cela, le personnage de McMurphy, joué par Jack Nicholson, apporte autre chose du désordre, du jeu, du rire… quelque chose de vivant, justement, qui ne rentre pas facilement dans les cases. C’est là que le film devient très fort il nous montre ce qui se passe quand on essaie de faire entrer des individus — avec leurs histoires, leurs manières d’être, leur caractère — dans un cadre trop étroit.

Un parallèle avec l’exposition qui a lieu à La Filature Quand l’Art oublie son nom ; une exposition partiellement consacrée aux artistes d’Art Brut ou dit art des fous. Parmi les 150 œuvres de cette exposition se trouvent des œuvres faites dans des hôpitaux psychiatriques, par des personnes internées. Pour certaines d’entre elles, créer était peut-être la seule forme de liberté possible — la seule façon de survivre à leur propre souffrance, et au monde qui les avait mis à l’écart. .

Cinéma ACTION PALACE Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 jda71800@icloud.com

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English : Projection Vol au dessus d’un nid de coucou et exposition

L’événement Projection Vol au dessus d’un nid de coucou et exposition Chauffailles a été mis à jour le 2026-05-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais