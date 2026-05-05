Vente d’usine Le Chat Le Chat Le Textile indémaillable Chauffailles

Chauffailles

Vente d’usine Le Chat

Le Chat Le Textile indémaillable 10 rue des Ecoles Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

L’édition printemps de la Vente d’Usine Le Chat est bientôt de retour à Chauffailles !

Du mercredi 20 au samedi 23 mai (10h-19h), découvrez une grande sélection de pièces issues de nos collections Printemps-Eté, ainsi que des seconds choix et des prototypes exclusifs Made in Chauffailles réalisés dans notre atelier.

Pyjamas, tenues d’intérieur et de plage… profitez de réductions jusqu’à -80% sur des créations alliant confort, féminité et durabilité. .

Le Chat Le Textile indémaillable 10 rue des Ecoles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 49 80

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English : Vente d’usine Le Chat

L’événement Vente d’usine Le Chat Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-27 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais