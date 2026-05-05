Vente d’usine Le Chat Le Chat Le Textile indémaillable Chauffailles
Vente d’usine Le Chat Le Chat Le Textile indémaillable Chauffailles mercredi 20 mai 2026.
Chauffailles
Vente d’usine Le Chat
Le Chat Le Textile indémaillable 10 rue des Ecoles Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-20
L’édition printemps de la Vente d’Usine Le Chat est bientôt de retour à Chauffailles !
Du mercredi 20 au samedi 23 mai (10h-19h), découvrez une grande sélection de pièces issues de nos collections Printemps-Eté, ainsi que des seconds choix et des prototypes exclusifs Made in Chauffailles réalisés dans notre atelier.
Pyjamas, tenues d’intérieur et de plage… profitez de réductions jusqu’à -80% sur des créations alliant confort, féminité et durabilité. .
Le Chat Le Textile indémaillable 10 rue des Ecoles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 49 80
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English : Vente d’usine Le Chat
L’événement Vente d’usine Le Chat Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-27 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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