Rock’n’Roll Circus 2 à Chauffailles ! Chauffailles
Rock’n’Roll Circus 2 à Chauffailles ! Chauffailles mercredi 20 mai 2026.
Chauffailles
Rock’n’Roll Circus 2 à Chauffailles !
Parc du Château, sous chapiteau Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-20 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24
Rock’n’Roll Circus 2 prend la route avec 8 artistes ! Cette année, le fildefériste Jérémy Salar, l’un des meilleurs dans sa discipline, la merveilleuse circassienne Camille Brachet aux chaînes aériennes et le grand retour de l’équilibriste Tisto ! Il présentera un numéro d’arbalètes en duo avec Louison Cancel, qui revient avec son cerceau aérien. Et la charmante Michelle Wignall à la corde lisse, Alexandre Frénéa, le drôlissime clown Antonio et Gabriel Keller, notre batteur hors pair !
Accrochez-vous, Rock’n’Roll Circus donne le La ! .
Parc du Château, sous chapiteau Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 78 66 26 contact@compagnietempo.com
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English : Rock’n’Roll Circus 2 à Chauffailles !
L’événement Rock’n’Roll Circus 2 à Chauffailles ! Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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