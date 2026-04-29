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Soirée retrogaming Médiathèque Chauffailles

Soirée retrogaming Médiathèque Chauffailles vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 4 Rue Élie Maurette

Ville : 71170 Chauffailles

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chauffailles

Soirée retrogaming

Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

(Re)découvrez les consoles et jeux vidéo à l’ancienne Super NES mini, Mega Drive, Super Pocket Capcom… Un moment à partager en famille ou entre amis.
Gratuit, tout public.   .

Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   ludotheque@bsb71.fr

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English : Soirée retrogaming

L’événement Soirée retrogaming Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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