Soirée retrogaming Médiathèque Chauffailles
Soirée retrogaming Médiathèque Chauffailles vendredi 22 mai 2026.
Chauffailles
Soirée retrogaming
Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
(Re)découvrez les consoles et jeux vidéo à l’ancienne Super NES mini, Mega Drive, Super Pocket Capcom… Un moment à partager en famille ou entre amis.
Gratuit, tout public. .
Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ludotheque@bsb71.fr
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English : Soirée retrogaming
L’événement Soirée retrogaming Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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