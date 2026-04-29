Soirée retrogaming Médiathèque Chauffailles

Chauffailles

Soirée retrogaming

Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

(Re)découvrez les consoles et jeux vidéo à l’ancienne Super NES mini, Mega Drive, Super Pocket Capcom… Un moment à partager en famille ou entre amis.

Gratuit, tout public. .

Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ludotheque@bsb71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée retrogaming

L’événement Soirée retrogaming Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)