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Jeux te défie La Clayette Camping Les Bruyères Chauffailles

Jeux te défie La Clayette Camping Les Bruyères Chauffailles mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
Camping Les Bruyères
Adresse
9, route de Gibles
Ville
71800 Chauffailles
Département
Saône-et-Loire
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Chauffailles

Jeux te défie La Clayette

Camping Les Bruyères 9, route de Gibles Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Epreuves, jeux et bons moments, pour petits et grands.
Venez participez aux épreuves organisées par les bénévoles des bibliothèques. Gratuit, ouvert à tous, sans réservation.   .

Camping Les Bruyères 9, route de Gibles Chauffailles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   reseau@bsb71.fr

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English : Jeux te défie La Clayette

L’événement Jeux te défie La Clayette Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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