Jeux te défie La Clayette Camping Les Bruyères Chauffailles
Jeux te défie La Clayette Camping Les Bruyères Chauffailles mercredi 22 juillet 2026.
Chauffailles
Jeux te défie La Clayette
Camping Les Bruyères 9, route de Gibles Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Epreuves, jeux et bons moments, pour petits et grands.
Venez participez aux épreuves organisées par les bénévoles des bibliothèques. Gratuit, ouvert à tous, sans réservation. .
Camping Les Bruyères 9, route de Gibles Chauffailles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté reseau@bsb71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux te défie La Clayette
L’événement Jeux te défie La Clayette Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Chauffailles (Saône-et-Loire)
- Back to the 70’s Chorale La Marmit’song et musiciens Chauffailles 30 juin 2026
- Tournoi des vacances du Botoret Espace multisports Julien Coquard Chauffailles 4 juillet 2026
- Visite guidée l’industrie textile à Chauffailles Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne Chauffailles 4 juillet 2026
- 05 JUILLET 2026 David Kleiner Chauffailles 5 juillet 2026
- La musique de Nino Rota. Musiques italiennes. Cinéma action palace Chauffailles 19 juillet 2026