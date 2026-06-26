Jeux te défie La Clayette Camping Les Bruyères Chauffailles mercredi 22 juillet 2026.

Chauffailles

Jeux te défie La Clayette

Camping Les Bruyères 9, route de Gibles Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Epreuves, jeux et bons moments, pour petits et grands.

Venez participez aux épreuves organisées par les bénévoles des bibliothèques. Gratuit, ouvert à tous, sans réservation. .

Camping Les Bruyères 9, route de Gibles Chauffailles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté reseau@bsb71.fr

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English : Jeux te défie La Clayette

L’événement Jeux te défie La Clayette Chauffailles a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)