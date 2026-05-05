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41e Marche des Noisettes Salle de Réception Léonce Georges Chauffailles

41e Marche des Noisettes Salle de Réception Léonce Georges Chauffailles dimanche 30 août 2026.

Lieu : Salle de Réception Léonce Georges

Adresse : Rue Gambetta

Ville : 71170 Chauffailles

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Chauffailles

41e Marche des Noisettes

Salle de Réception Léonce Georges Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 14:00:00

Date(s) :
2026-08-30

4 nouveaux circuits sur les hauteurs de Chauffailles et ses environs avec passage à DUN pour le plus grand circuit. Ravitaillements sur les parcours. à l’arrivée, pour tous, salade de lentilles/saucisson.   .

Salle de Réception Léonce Georges Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 00 51 63  marianne.pessin@gmail.com

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English : 41e Marche des Noisettes

L’événement 41e Marche des Noisettes Chauffailles a été mis à jour le 2026-05-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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