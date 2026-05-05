41e Marche des Noisettes Salle de Réception Léonce Georges Chauffailles
41e Marche des Noisettes Salle de Réception Léonce Georges Chauffailles dimanche 30 août 2026.
Chauffailles
41e Marche des Noisettes
Salle de Réception Léonce Georges Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 14:00:00
Date(s) :
2026-08-30
4 nouveaux circuits sur les hauteurs de Chauffailles et ses environs avec passage à DUN pour le plus grand circuit. Ravitaillements sur les parcours. à l’arrivée, pour tous, salade de lentilles/saucisson. .
Salle de Réception Léonce Georges Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 00 51 63 marianne.pessin@gmail.com
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English : 41e Marche des Noisettes
L’événement 41e Marche des Noisettes Chauffailles a été mis à jour le 2026-05-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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