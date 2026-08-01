Atelier en famille Expression de l’amour Chauffailles
mercredi 26 août 2026 · Chauffailles
Informations pratiques
Chauffailles
Atelier en famille Expression de l’amour
Centre de médecines douces 71 Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:30:00
fin : 2026-08-26 18:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Venez découvrir en famille et de façon ludique, les différents langages de l’amour afin d’améliorer la communication familiale et renforcer la complicité. Au programme histoire à écouter, schéma à personnaliser, qualités à estimer, créativité à partager… Un atelier détente et douceur. .
Centre de médecines douces 71 Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 01 07 05 amelie.enfancealterre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier en famille Expression de l’amour
L’événement Atelier en famille Expression de l’amour Chauffailles a été mis à jour le 2026-08-07 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à Chauffailles (Saône-et-Loire)
- Estime de soi contes et atelier en famille Chauffailles 19 août 2026
- 41e Marche des Noisettes Salle de Réception Léonce Georges Chauffailles 30 août 2026
- Merri La Grand’ Messe Chauffailles 6 septembre 2026
- Visite de l’entreprise Plassard La belle Laine Plassard Chauffailles 17 septembre 2026
- Démonstration au musée du tissage, Musée du tissage de Chauffailles, Chauffailles 19 septembre 2026