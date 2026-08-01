Informations pratiques

Chauffailles

Atelier en famille Expression de l’amour

Centre de médecines douces 71 Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:30:00

fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Venez découvrir en famille et de façon ludique, les différents langages de l’amour afin d’améliorer la communication familiale et renforcer la complicité. Au programme histoire à écouter, schéma à personnaliser, qualités à estimer, créativité à partager… Un atelier détente et douceur. .

Centre de médecines douces 71 Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 01 07 05 amelie.enfancealterre@gmail.com

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English : Atelier en famille Expression de l’amour

L’événement Atelier en famille Expression de l’amour Chauffailles a été mis à jour le 2026-08-07 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais