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AGENDA · Chauffailles

Atelier en famille Expression de l’amour Chauffailles

mercredi 26 août 2026 · Chauffailles

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Centre de médecines douces 71
Ville
71170 Chauffailles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chauffailles

Atelier en famille Expression de l’amour

Centre de médecines douces 71 Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:30:00
fin : 2026-08-26 18:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Venez découvrir en famille et de façon ludique, les différents langages de l’amour afin d’améliorer la communication familiale et renforcer la complicité. Au programme histoire à écouter, schéma à personnaliser, qualités à estimer, créativité à partager… Un atelier détente et douceur.   .

Centre de médecines douces 71 Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 01 07 05  amelie.enfancealterre@gmail.com

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English : Atelier en famille Expression de l’amour

L’événement Atelier en famille Expression de l’amour Chauffailles a été mis à jour le 2026-08-07 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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