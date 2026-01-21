Merri La Grand’ Messe Chauffailles
Merri La Grand’ Messe Chauffailles samedi 5 septembre 2026.
Merri La Grand’ Messe
2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 21.8 – 21.8 – 27.8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-09-05 20:30:00
fin : 2026-09-05
2026-09-05
En osant l’impensable, une messe pas catholique ! Une célébration iconoclaste et divertissante qui déchaîne les fous rires et les passions !
Avec un punch d’enfer et un sens de l’improvisation hors norme, Merri incarne un prêtre méphistophélique avec la folie des Monthy Python… Et il déroule une messe comme jamais vue.
Avec plus d’un million de fidèles à travers le monde, voici le spectacle culte et hilarant qui a fait un triomphe au Québec, au festival Juste Pour Rire et dernièrement au Zénith de Toulouse ! .
2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
