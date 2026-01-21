Merri La Grand’ Messe

2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 21.8 – 21.8 – 27.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

En osant l’impensable, une messe pas catholique ! Une célébration iconoclaste et divertissante qui déchaîne les fous rires et les passions !

Avec un punch d’enfer et un sens de l’improvisation hors norme, Merri incarne un prêtre méphistophélique avec la folie des Monthy Python… Et il déroule une messe comme jamais vue.

Avec plus d’un million de fidèles à travers le monde, voici le spectacle culte et hilarant qui a fait un triomphe au Québec, au festival Juste Pour Rire et dernièrement au Zénith de Toulouse ! .

2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Merri La Grand’ Messe

L’événement Merri La Grand’ Messe Chauffailles a été mis à jour le 2026-01-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais