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Démonstration au musée du tissage, Musée du tissage de Chauffailles, Chauffailles

samedi 19 septembre 2026 · Musée du tissage de Chauffailles · Chauffailles

Démonstration au musée du tissage, Musée du tissage de Chauffailles, Chauffailles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du tissage de Chauffailles
Adresse
46 Rue du 8 mai 71170 Chauffailles
Ville
71170 Chauffailles
Département
Saône-et-Loire

Démonstration au musée du tissage 19 et 20 septembre Musée du tissage de Chauffailles Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Assistez à une démonstration de la préparation des fils et du tissage traditionnel sur des métiers à tisser anciens, qui fonctionneront devant vous.

Musée du tissage de Chauffailles 46 Rue du 8 mai 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 42 18 68 21 entrée de ville venant de roanne
Assistez à une démonstration de la préparation des fils et du tissage traditionnel sur des métiers à tisser anciens, qui fonctionneront devant vous.

© Accary

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