Démonstration au musée du tissage, Musée du tissage de Chauffailles, Chauffailles
samedi 19 septembre 2026 · Musée du tissage de Chauffailles · Chauffailles
Informations pratiques
Démonstration au musée du tissage 19 et 20 septembre Musée du tissage de Chauffailles Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Assistez à une démonstration de la préparation des fils et du tissage traditionnel sur des métiers à tisser anciens, qui fonctionneront devant vous.
Musée du tissage de Chauffailles 46 Rue du 8 mai 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 42 18 68 21 entrée de ville venant de roanne
Assistez à une démonstration de la préparation des fils et du tissage traditionnel sur des métiers à tisser anciens, qui fonctionneront devant vous.
© Accary
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