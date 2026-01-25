Démonstration au musée du tissage, Musée du tissage de Chauffailles, Chauffailles

Informations pratiques

Démonstration au musée du tissage 19 et 20 septembre Musée du tissage de Chauffailles Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Assistez à une démonstration de la préparation des fils et du tissage traditionnel sur des métiers à tisser anciens, qui fonctionneront devant vous.

Musée du tissage de Chauffailles 46 Rue du 8 mai 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 42 18 68 21 entrée de ville venant de roanne

Assistez à une démonstration de la préparation des fils et du tissage traditionnel sur des métiers à tisser anciens, qui fonctionneront devant vous.

© Accary