UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chauffailles

Estime de soi contes et atelier en famille Chauffailles

mercredi 19 août 2026 · Chauffailles

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Centre de médecines douces 71
Ville
71170 Chauffailles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chauffailles

Estime de soi contes et atelier en famille

Centre de médecines douces 71 Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 18:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Venez en famille écouter des contes magiques écrits pour favoriser l’estime de soi, suivis d’un petit exercice pratique et ludique pour que chacun puisse reconnaître ses qualités. Douceur, bienveillance et bonne humeur rythment ce moment en famille   .

Centre de médecines douces 71 Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 01 07 05  amelie.enfancealterre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Estime de soi contes et atelier en famille

L’événement Estime de soi contes et atelier en famille Chauffailles a été mis à jour le 2026-08-06 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

À voir aussi à Chauffailles (Saône-et-Loire)