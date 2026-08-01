Informations pratiques

Chauffailles

Estime de soi contes et atelier en famille

Centre de médecines douces 71 Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:30:00

fin : 2026-08-19 18:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Venez en famille écouter des contes magiques écrits pour favoriser l’estime de soi, suivis d’un petit exercice pratique et ludique pour que chacun puisse reconnaître ses qualités. Douceur, bienveillance et bonne humeur rythment ce moment en famille .

Centre de médecines douces 71 Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 01 07 05 amelie.enfancealterre@gmail.com

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English : Estime de soi contes et atelier en famille

L’événement Estime de soi contes et atelier en famille Chauffailles a été mis à jour le 2026-08-06 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais