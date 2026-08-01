Estime de soi contes et atelier en famille Chauffailles
mercredi 19 août 2026 · Chauffailles
Informations pratiques
Chauffailles
Estime de soi contes et atelier en famille
Centre de médecines douces 71 Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 18:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Venez en famille écouter des contes magiques écrits pour favoriser l’estime de soi, suivis d’un petit exercice pratique et ludique pour que chacun puisse reconnaître ses qualités. Douceur, bienveillance et bonne humeur rythment ce moment en famille .
Centre de médecines douces 71 Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 01 07 05 amelie.enfancealterre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Estime de soi contes et atelier en famille
L’événement Estime de soi contes et atelier en famille Chauffailles a été mis à jour le 2026-08-06 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à Chauffailles (Saône-et-Loire)
- Atelier en famille Expression de l’amour Chauffailles 26 août 2026
- 41e Marche des Noisettes Salle de Réception Léonce Georges Chauffailles 30 août 2026
- Merri La Grand’ Messe Chauffailles 6 septembre 2026
- Visite de l’entreprise Plassard La belle Laine Plassard Chauffailles 17 septembre 2026
- Démonstration au musée du tissage, Musée du tissage de Chauffailles, Chauffailles 19 septembre 2026